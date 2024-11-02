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Haberler Beşiktaş

Kasımpaşa yenilgisinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Oyun karakterimizden uzaktık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 21:41
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Kasımpaşa yenilgisinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Oyun karakterimizden uzaktık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

"Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik."

"ANTRENMANLARDA BİLE..."

Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

"GOLÜ ARADIK AMA ZORLANDIK"

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

"DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR AMA..."

Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.

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