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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki sürüyor. Siyah-beyazlıların aralarında Kardeşler'in de bulunduğu 6 isim için MHK'ya talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:09
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Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e yönelik tepki devam ediyor.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlıların derbideki yönetimi nedeniyle tepki gösterdiği Kardeşler'i maçlarında istemediği e bu talebini de yaklaşık 1 ay önce Merkez Hakem Kurulu'na ilettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine 25 Eylül'de özel bir sunum yapmıştı. Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleşen bu sunumda, kulüp başkanları ve yöneticilerine, MHK'deki yeni idari yapılanma, hakem eğitimleri, performans değerlendirme biçimleri ve atamalar başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgiler aktarmıştı.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Beşiktaşlı yöneticilerin toplantıda Ferhat Gündoğdu'ya 6 eski hakemle ilgili şikayette bulundukları aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler'in de aralarında yer aldığı 6 eski hakemi yeterli bulmadıkları ve kendi maçlarında görmek istemediklerini Gündoğdu'ya ilettikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler başta olmak üzere 6 eski hakemle ilgili taleplerini dikkate almayan MHK ile yeni bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

"GENÇ HAKEMLERİ İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "Bize yetenekli genç hakemleri verin. Gençler hata yapar ama yanlış yapmazlar. Son derece yıpranmış ve kredisini tüketmiş olan eski hakemlere kesinlikle karşıyız" dedikleri aktarıldı.

Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray maçından sonra yaptıkları açıklamada bundan sonra genç hakem istediklerini belirtirken, Arda Kardeşler için sert ifadeler kullanmıştı.

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