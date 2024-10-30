Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki sürüyor. Siyah-beyazlıların aralarında Kardeşler'in de bulunduğu 6 isim için MHK'ya talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaşlı yöneticilerin toplantıda Ferhat Gündoğdu'ya 6 eski hakemle ilgili şikayette bulundukları aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler'in de aralarında yer aldığı 6 eski hakemi yeterli bulmadıkları ve kendi maçlarında görmek istemediklerini Gündoğdu'ya ilettikleri ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler başta olmak üzere 6 eski hakemle ilgili taleplerini dikkate almayan MHK ile yeni bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
"GENÇ HAKEMLERİ İSTİYORUZ"
Siyah-beyazlı yöneticilerin, Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "Bize yetenekli genç hakemleri verin. Gençler hata yapar ama yanlış yapmazlar. Son derece yıpranmış ve kredisini tüketmiş olan eski hakemlere kesinlikle karşıyız" dedikleri aktarıldı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray maçından sonra yaptıkları açıklamada bundan sonra genç hakem istediklerini belirtirken, Arda Kardeşler için sert ifadeler kullanmıştı.
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