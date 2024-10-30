Beşiktaş'ın MHK başvurusu ortaya çıktı! Arda Kardeşler...

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlıların derbideki yönetimi nedeniyle tepki gösterdiği Kardeşler'i maçlarında istemediği e bu talebini de yaklaşık 1 ay önce Merkez Hakem Kurulu'na ilettiği ortaya çıktı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine 25 Eylül'de özel bir sunum yapmıştı. Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleşen bu sunumda, kulüp başkanları ve yöneticilerine, MHK'deki yeni idari yapılanma, hakem eğitimleri, performans değerlendirme biçimleri ve atamalar başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgiler aktarmıştı.