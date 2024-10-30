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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş 82-71 GEAS Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında konuk ettiği İtalya'nın GEAS Basket ekibini 82-71 yendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 00:17
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Beşiktaş 82-71 GEAS Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında konuk ettiği İtalya'nın GEAS Basket ekibini 82-71 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. GEAS Basket ise 2. kez yenildi.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Stefan Vukovic (Karadağ)

Beşiktaş: Evans 16, Winterburn 22, Elif Bayram 9, Fagbenle 12, Hillsman 13, Hatice Gülçelik 10, Lazic, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

GEAS Basket: Makurat 20, Moore 10, Spreafico 8, Conti 17, Gwathmey 7, Gustavsson 6, Orsili 3, Conte

1. Periyot: 17-20

Devre: 46-36

3. Periyot: 62-51

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