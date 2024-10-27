Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Sarı-kırmızılı ekip Aslantepe'de konuk ettiği son rakibi Alanyaspor'u da 1-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Ev sahibi ekip bu sezon iç sahadaki en farklı galibiyetini de Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek elde etti.