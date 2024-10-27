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Haberler Beşiktaş

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahneye olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele öncesi iki takıma ait o istatistikler göze çarpıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 15:19
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında nefesler tutuldu. İşte iki takıma ait o önemli veriler...

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

G.SARAY BU SEZONA DA EVİNDE SERİ GALİBİYETLERLE BAŞLADI

Geçen sezon iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son maça kadar tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrasında bu sezona da içeride seri galibiyetlerle başladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

İlk maçında Hatayspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorlarla geçerken tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşadı. Galatasaray bu müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrılarak iç sahada bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Sarı-kırmızılı ekip Aslantepe'de konuk ettiği son rakibi Alanyaspor'u da 1-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Ev sahibi ekip bu sezon iç sahadaki en farklı galibiyetini de Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek elde etti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

9 FARKLI OYUNCU GOL ATTI

Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncu gol katkısı verdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Bu oyunculardan Icardi, Batshuayi, Barış Alper, Yunus ve Osimhen oynadıkları maçlarda 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA TEKLİYOR

Bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla taraftarlarını şampiyonluk yolunda ümitlendiren Beşiktaş, Dolmabahçe'de sergilediği performansı deplasman maçlarında ortaya koyamıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Sezona Samsun deplasmanında aldığı 2-0 galibiyetle başlayan Beşiktaş, dış sahadaki ikinci maçında Trabzonspor'u geçemedi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında geriye düşen siyah-beyazlılar 1-1 sona eren mücadelede beraberliği ilk yarıda attığı golle kurtardı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Bir sonraki deplasmanına Kayseri'de çıkan Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle İstanbul'a 3 puan alarak döndü. Kayseri'nin ardından Gaziantep deplasmanına çıkan Kara Kartallar, 1-0 öne geçmeyi başardığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle 2 puanı Gaziantep'te bıraktı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

DEPLASMAN GOLCÜSÜ IMMOBILE

Deplasmanda 7 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 2 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımda 4 farklı futbolcu deplasmanda gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferleri arasında yer alan Ciro Immobile attığı gollerle takımını deplasmanda da sırtladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Siyah-beyazlı takımın dış sahada kaydettiği 7 golün 3'üne İtalyan yıldız Immobile imza atarken bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Gedson Fernandes 2, Rafa Silva ve Gabriel Paulista ise birer gol attı.

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