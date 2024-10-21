Beşiktaş'ta derbi öncesi Mert Gönok şoku!

Beşiktaş'ta derbi öncesi Mert Günok şoku yaşanıyor. Tecrübeli eldiven son oynanan Konyaspor maçında sol omuzundan sakatlık yaşamıştı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli kalecinin sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiği açıkladı.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle Lyon maçında kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in koruması bekleniyor. Öte yandan Mert Günok'un derbide Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

GÖKTUĞ BAYTEKİN KİMDİR?

20 Kasım 2004 yılında İstanbul'da doğan Göktuğ Baytekin 1,86 cm boyundadır. Genç kaleci sağ ayağını kullanmaktadır.

Göktuğ Baytekin'in Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama;

"Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.