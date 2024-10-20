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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal derbi öncesi moral depoladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesi yazdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 17:55
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Beşiktaş 2-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal derbi öncesi moral depoladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı.

Siyah beyazlılar mücadeleyi 29. dakikada Ciro Immobile ve 45. dakikada Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Derbi öncesi morallenen Beşiktaş puanını 20'ye yükseltti.

Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

SEMİH KILIÇSOY, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşının başlangıç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta ise Van Bronckhorst tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.

Semih Kılıçsoy, bu müsabakaların 6'sında sonradan oyuna dahil olurken, birinde ise süre bulamamıştı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL TÜRK BAYRAKLARI VE PANKART

Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.

Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.

ALİ ÇAMDALI CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.

Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.

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