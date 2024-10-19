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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a yeni John Carew! İşte Immobile'nin yeni partneri

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, takımda John Carew etkisi yaratabilecek Kuzeyli bir golcüyü takibe aldı. Yetkililer yaşı ve fiziği ile dikkat çeken o ismin Immobile ile iyi bir ikili oluşturacağı ve hücuma büyük katkı yapacağı görüşünde birleşiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a yeni John Carew! İşte Immobile'nin yeni partneri

Beşiktaş, forvet arayışlarına devam ediyor. Adaylar arasına Norveçli Erik Botheim de girdi. 24 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çeken Botheim, daha sonra Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tuttu. Krasnodar ile olan sözleşmesini savaş nedeniyle feshetti ve Salernitana'ya geçiş yaptı. 1.87 boyundaki Norveçli golcü şu anda Malmö FF takımında oynuyor. Kariyerinde 178. maçına çıkan Botheim, 48 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. Siyah-beyazlıların, Immobile'yi hem alternatif oluşturabilecek hem de İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim olan Erik Botheim için görüşmelerine en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.

G.SARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Botheım Krasnodar günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcunun bonservisi elindeydi. Ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı. Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de yönünü Salernitana'ya çevirdi. Burada performansıyla oldukça dikkat çekti. Botheim'in en önemli özellikleri hızlı, çevik ve güçlü olmasıdır. Uzun boyunun avantajını kullanarak kafa golleri ile de dikkatleri çekiyor.

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