  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Gaziantep FK beraberliğiyle milli araya giden Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılarda süre almakta zorlanan Semih Kılıçsoy için İngiliz ekipleri devreye girdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 11:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Milli takım arasına 2 puan kaybıyla giden Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Semih Kılıçsoy için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Kartal'ın 19 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Yaz transfer döneminde de İngiliz kulüplerinin ilgisinde olan Semih için ara transfer öncesi gelen flaş haberler dikkat çekmeye başladı.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Ada medyasında; genç golcü için Premier Lig'den Aston Villa ve Nottingham Forest'in takipte olduğu bildirildi.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Van Bronckhorst: Semih için değerli teklif olursa anlayışla karşılayabilirim

Semih Kılıçsoy'un transferi hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "O, satmak istemediğim bir oyuncu. Gerçekten değerli bir teklif olursa bunu anlayışla karşılayabilirim. Umuyorum ki uzun süreler bize hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan - İskoçya maçı hangi kanalda? Hırvatistan - İskoçya maçı hangi kanalda? 11:49
Litvanya - Kosova maçı hangi kanalda? Litvanya - Kosova maçı hangi kanalda? 11:34
Lukas Podolski futbola veda etti! Lukas Podolski futbola veda etti! 11:31
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 11:22
Dybala G.Saray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı! Dybala G.Saray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı! 11:07
Yükselen değer Dennis Yükselen değer Dennis 10:57
Daha Eski
G.Saray'dan Marmoush'a kanca! G.Saray'dan Marmoush'a kanca! 10:40
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? 10:01
F.Bahçe'de Cenk Tosun krizi! F.Bahçe'de Cenk Tosun krizi! 10:01
Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım" Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım" 09:50
Osimhen'den G.Saray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı Osimhen'den G.Saray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı 09:49
Bomba transferi duyurdu! G.Saray ve İrfan Can... Bomba transferi duyurdu! G.Saray ve İrfan Can... 09:23