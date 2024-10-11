Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü

Van Bronckhorst: Semih için değerli teklif olursa anlayışla karşılayabilirim Semih Kılıçsoy'un transferi hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "O, satmak istemediğim bir oyuncu. Gerçekten değerli bir teklif olursa bunu anlayışla karşılayabilirim. Umuyorum ki uzun süreler bize hizmet edecek." ifadelerini kullandı.