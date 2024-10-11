Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Premier Lig ekipleri peşine düştü
Gaziantep FK beraberliğiyle milli araya giden Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılarda süre almakta zorlanan Semih Kılıçsoy için İngiliz ekipleri devreye girdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Yaz transfer döneminde de İngiliz kulüplerinin ilgisinde olan Semih için ara transfer öncesi gelen flaş haberler dikkat çekmeye başladı.
Ada medyasında; genç golcü için Premier Lig'den Aston Villa ve Nottingham Forest'in takipte olduğu bildirildi.
Van Bronckhorst: Semih için değerli teklif olursa anlayışla karşılayabilirim
Semih Kılıçsoy'un transferi hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "O, satmak istemediğim bir oyuncu. Gerçekten değerli bir teklif olursa bunu anlayışla karşılayabilirim. Umuyorum ki uzun süreler bize hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon bu sezon 10 maçta görev alan milli oyuncu 2 asistlik katkı sağladı.
Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve İzlanda maçlarının aday kadrosunda yer aldı.
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