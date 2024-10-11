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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Beşiktaş, lige verilen milli arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kartal'a müjdeli haber geldi. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan o ismin, Galatasaray derbisinde sahada olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 15:45
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Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista'nın durumu netlik kazandı.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Tedavisine devam edilen tecrübeli oyuncunun, 20 Ekim'de oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

TRT Spor'un haberine göre, Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Gabriel Paulista, Samsunspor mücadelesinde de darbeye bağlı bir sakatlık yaşamış, devre arası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncu, sakatlığını çabuk atlatarak bir sonraki hafta formasına kavuşmuştu.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Diğer yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takıma 4 gün izin verdi.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta salı günü yeniden top başı yapacak.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

Hollandalı çalıştırıcının, zorlu fikstür öncesi takımın izin yaparak aileleriyle vakit geçirmesi ve moral depolamasını istediği öğrenildi.

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