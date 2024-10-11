Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada
Beşiktaş, lige verilen milli arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kartal'a müjdeli haber geldi. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan o ismin, Galatasaray derbisinde sahada olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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TRT Spor'un haberine göre, Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.
Gabriel Paulista, Samsunspor mücadelesinde de darbeye bağlı bir sakatlık yaşamış, devre arası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncu, sakatlığını çabuk atlatarak bir sonraki hafta formasına kavuşmuştu.
Diğer yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takıma 4 gün izin verdi.
Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta salı günü yeniden top başı yapacak.
Hollandalı çalıştırıcının, zorlu fikstür öncesi takımın izin yaparak aileleriyle vakit geçirmesi ve moral depolamasını istediği öğrenildi.
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