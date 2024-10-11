Beşiktaş'a sevindirici haber! Galatasaray derbisinde sahada

TRT Spor'un haberine göre, Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.