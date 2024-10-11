Beşiktaş Fibabanka 82-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, 2'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni evinde 82-78 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Kuthan Konan 4, Martin
Bahçeşehir Koleji: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Marko Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmus Hazer 12, Ömercan İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11