  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Fibabanka 82-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Fibabanka, 2’nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ni evinde 82-78 mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 22:56
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Fibabanka 82-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, 2'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni evinde 82-78 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Kuthan Konan 4, Martin

Bahçeşehir Koleji: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Marko Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmus Hazer 12, Ömercan İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11

Türkiye - Karadağ | CANLI
Milliler rahat kazandı!
DİĞER
GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: "Osimhen'den 10 kat daha iyi..."
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi
Montella: Bugün Ferdi oynuyor ama...
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyete odaklandı! Fırtına galibiyete odaklandı! 20:25
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... 20:14
Göztepe'nin hedefi Eyüpspor! Göztepe'nin hedefi Eyüpspor! 20:09
Montella: Bugün Ferdi oynuyor ama... Montella: Bugün Ferdi oynuyor ama... 19:45
Alanya hazırlık maçında kaybetti Alanya hazırlık maçında kaybetti 19:32
Türkiye - Karadağ | CANLI Türkiye - Karadağ | CANLI 19:07
Daha Eski
Yabancı VAR gelecek mi? Hacıosmanoğlu açıkladı Yabancı VAR gelecek mi? Hacıosmanoğlu açıkladı 17:53
Milliler rahat kazandı! Milliler rahat kazandı! 17:52
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 17:48
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart 16:52
Brezilya deplasmanda galip! Brezilya deplasmanda galip! 16:38
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 16:03