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Haberler Beşiktaş

Rafa dinlenecek

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 29 Ağustos’tan bu yana oynadığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Rafa dinlenecek

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki acısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı. Sezona 5 macta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor macında 1 golle, resmi maclarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı. Portekizli oyuncu, oyun icerisindeki etkinliğini ve takım icerisindeki liderlik rolunu yitirmese de adını bir turlu skora yazdıramadı. Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig macında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 macta yenildi. Milli ara sonrası 6 maca ilk 11'de başlayıp sadece iki macta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine donmeyi hedeflediği oğrenildi.

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