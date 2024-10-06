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Haberler Beşiktaş

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin 29. dakikasında VAR'dan penaltı kararı verildi ve Ciro Immobile, fileleri havalandırarak deplasmanda siyah beyazlıları 1 - 0 öne geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 20:13
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin 29. dakikasında VAR'dan penaltı kararı verildi ve Ciro Immobile, fileleri havalandırarak deplasmanda siyah beyazlıları 1 - 0 öne geçirdi.

26. dakikada Gaziantep FK'nın file bekçisi Sokratis Diudis'in müdahalesi sonucu Beşiktaş faul bekledi ve dakika 29'da VAR'a giden hakem, penaltı kararını verdi.

Dakika 31'de Ciro Immobile penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş, deplasmanda 1 - 0 öne geçti.

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NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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