Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Önde ve orta sahada baskı kurarken geriye çabuk dönmek fizik gücü ister. Muçi, Rashica ve Ndour'da bu güç yok. Eğer siz bu gerçeği bile bile Rafa ve İmmobile'nin yakınlarına bu oyuncuları koyarsanız zor atar, kolay yersiniz. Rakibin kalecisi de kariyer maçını oynar. Şekilde görüldüğü gibi. Bravo Gio, tam bir Valerien İsmael oldun!...