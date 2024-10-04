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Haberler Beşiktaş

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 09:02
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Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – VALERION GIO

Beşiktaş kadrosunda sol kanatta oynayabilecek, gerektiğinde savunmaya katkı verip, yeri geldiğinde isabetli şut atacak tek oyuncu Can Keleş… İşin ilginç yanı Gio, Can dışında herkesi orada oynattı, bir onu oynatmadı. Bir başka kadro gerçeği de şu; Al Musrati ya da Gedson'dan biri şu ya da bu sebeple oynamıyorsa yerlerine oynayacak ilk oyuncu Salih Uçan'dır. Siz bu kadro gerçeklerine kılıç çekerseniz rakibi değil kendinizi yaralarsınız…

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Ajax ya da Frankfurt, Beşiktaş'ı yenecek takımlar değillerdi. Yenmeyi bırak fark attılar… Gio sayesinde oldu bunlar. Daha doğrusu Gio nedeniyle bu skorlar ortaya çıktı. Detaylı analize gerek yok, dengesiz kadro kurarsanız iyi de oynasanız, kötü de oynasanız kazanmanız zordur.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Dün Beşiktaş iki gol yedikten sonra maçın tek patronuydu ama tüm atakları dengesizdi. Kanatlardaki Rashica ve Muçi'nin ezber oyunları ve geriye hiçbir şekilde destek vermemeleri, aynı şekilde Ndour'un ne yaptığını bilemez halde olması kolay goller yenilmesinin ana sebebidir. Atabileceklerimizi atamamızın da özünde bu sorunlar vardır.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Önde ve orta sahada baskı kurarken geriye çabuk dönmek fizik gücü ister. Muçi, Rashica ve Ndour'da bu güç yok. Eğer siz bu gerçeği bile bile Rafa ve İmmobile'nin yakınlarına bu oyuncuları koyarsanız zor atar, kolay yersiniz. Rakibin kalecisi de kariyer maçını oynar. Şekilde görüldüğü gibi. Bravo Gio, tam bir Valerien İsmael oldun!...

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – CANIN SAĞ OLSUN BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Beşiktaş tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de kendi evinde ağırladığı. Beşiktaşlı taraftarların da Alman taraftarları da tribünleri tamamen doldurduğu maçta maçın başı itibariyle Beşiktaş oyunun kontrolünü ele aldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Oldukça hızlı ve genç bir takım olan Frankfurt karşısında kısa paslarla organize olmaya çalışan Beşiktaş ilk çeyrek geçilirken pozisyonlarda buldu fakat 17. Dakikada Frankfurt kazandığı penaltıyı gole çevirerek 1-0 hemen arkasından da durumu 2-0'a getirdi. Son iki yıldır kullandığı 14 penaltıyı gole çeviren Immobile 26. Dakikada ilk defa penaltı kaçırdı.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Maçın kırılma anı da buydu.Futbol tam olarak böyle bir oyun. Beşiktaş daha baskılı ve istekli olmasına rağmen, yüzde yüz pozisyonları gole çeviremedi ama ilk yarı boyunca iki kere Beşiktaş kalesine gelen Frankfurt soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

İkinci yarıya da oldukça istekli başlayan Beşiktaş elinden gelen herşeyi sahaya koydu. İkinci yarı boyunca oyunun kontrolünü de elinde tuttu hatta gol yollarında risklerde aldı. Oyunun sonlarına doğru 3. golüde kalesinde gören Beşiktaş uzatma dakikalarında Masuaku ile de golü buldu. Oyunun özeti iyi oynadık fakat kaleci Santos'u geçemedik. Netice bu olmamalıydı.

Spor yazarları Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Fakat şunu belirtmek lazım Beşiktaş ayağa pas, geçiş oyunları ve dikey yol pozisyonları ile her geçen gün daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. Hatta duran top organizasyonlarında da oldukça gelişmeler var. Bu anlamda hocayı takdir etmek lazım.

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