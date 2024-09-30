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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Kayserispor maçı öncesi açıklama

Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin eknik direktörü, ilk 11 seçimi, takımdaki eksikler ve maç ile ilgili konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:36
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Kayserispor maçı öncesi açıklama

Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin eknik direktörü, ilk 11 seçimi, takımdaki eksikler ve maç ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar:

"Daha önce de söyledim, bizler maça uygun şekilde 11'i tercih ediyoruz. Semih genç bir oyuncu, kendisiyle çok konuşuyoruz. Bugün süre alabilir. Önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de başlayabilir."

"Bazı değişikliklerimiz var. Onur ve Svensson hasta. Onların hastalığından dolayı değişiklik yaptık ama güçlü bir kadromuz var. Kazanmayı hedefliyoruz"

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