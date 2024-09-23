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Haberler Beşiktaş

Mert Günok kalesinde devleşti

Beşiktaş'ın Milli kalecisi Mert Günok, Eyüpspor karşısında çok önemli kurtarışlara imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Mert Günok kalesinde devleşti

Tecrübeli eldiven yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına güven verdi. Milli futbolcu, maçın başından sonuna kadar birçok şutuna geçit vermediği Mame Thiam'a ceza sahası içinde hamle yaptı. Maçın hakemi Zorbay Küçük VAR incelemesinden sonra penaltı ile cezalandırdı. Bu pozisyonda sarı kart gören Mert Günok Emre Akbaba'nın vuruşuna engel olamadı. Buna rağmen tecrübeli kaleci ligde en az gol yiyen kalecisi olma unvanını elinde bulunduruyor.

RAKİP OYUNCU PENALTIYI ALDI

Rakip oyuncunun ayağını çarptırarak penaltıyı aldığını söyleyen "Mert Günok: "Eyüpspor'un oyunu çirkefleştirmeden, oynamaya çalışan güzel bir takım olduğunu söyleyebilirim. Lig özelinde 3 puan çok önemli. Geliştirmemiz gereken, bize yakışmayan yerler var" dedi.

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