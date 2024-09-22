Zoru başardık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir" diye konuştu. Göreve geldikten sonra birçok işle ilgilendiklerini söyleyen Arat, "Beşiktaşlılar her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Yeni dönemin çeşitli zorluklar getirebileceğini vurgulayan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ta zihniyet değişmiştir. Yeni dönem yeni zorluklar, hatalar getirebilir ama Beşiktaş doğru yoldadır. Ayağa kalkmıştır ve hedeflerine koşmaktadır" dedi.

TOPLAM BORÇ 10.6 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübü'nün Divan Kurulu Toplantısı'nda 31 Mayıs 2024 tarihli toplam borcu açıklandı. Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapıldı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

G.SARAY'A GÖNDERME

Futbol takımındaki değişimin de Süleyman Seba dönemini hatırlattığını kaydeden Arat, "71 gün içinde oynadığımız 2 finalde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandık. 1 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyorsunuz. 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıkıyorsunuz ve sonucu zaten biliyorsunuz. Teknik direktör seçiminde izlediğimiz yöntemler, takımdaki kaynaşma başarıyı getirmiştir ve geçmişteki gelişmeleri hatırlatmaktadır" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerdeki ziyaretlerine de değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Cumhurbaşkanının davetiyle yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularımızla kendisini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı bizi çok güzel ağırladılar. 'Devlet Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş devletini sever' dedik. Beşiktaş devletine sonsuz sadakat içindedir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bu davetleri ve Beşiktaş'la ilgili nazik yorumlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

RAFA SILVA TEPKİSİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Rafa Silva'ya yapılan faullerle ilgili tepki gösterdi. Arat, "Açıklama yaparken, 'Size ceza verirler' dediler ama Allah var MHK, hakeme ceza verdi iki hafta. Kesinlikle takıma sahip çıkmalıyız. Böyle bir şey yok. 4 maçta 2 kırmızı kart ve VAR'la veriliyor. Biz büyük bir camiayız. Hep birlikte sahip çıkalım. Allah oyuncularımızı nazardan korusun" dedi.

KAZA YAPMAZSAK ŞAMPİYON OLURUZ

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ezeli rakiplere göre daha kaliteli bir ekibe sahip olduklarını vurgulayarak, "Takımımız keyif veriyor. Değerli rakiplerimizi de izliyorum. Üslubumu bağışlayın; motor gaz yemiyor, yürümüyorlar. Yol kazası yapmazsak şampiyon oluruz" dedi. Geçmiş yönetimin mali açıdan kulübe zarar verdiğini söyleyen Yamantürk, "Bu paraların peşine düşmeliyiz" diye konuştu.