Martinez takip ediyor

25 yaşındaki yıldızın Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez tarafından izlendiği ifade edildi. Roberto Martinez ve teknik ekibinin özellikle gelecek hafta oynanacak Ajax maçını takip etmesi bekleniyor.

YENİ HÜCUM GÜCÜ

Gedson Fernandes'in hücumdaki performansı tamamen Giovanni Van Bronckhorst'un planına göre şekillendi. Sık sık rakip ceza sahasına girerek denemeler yapan Gedson, ligde 4 maçta maç başına 2.5 şut ortalaması tutturdu. Ligde attığı 2 golü de ceza sahası içinden bulan Portekizli yıldız, maç başına yüzde 91'lik pas isabeti ortalaması da yakaladı