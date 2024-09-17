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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş yönetiminden Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş yönetimi, yetenekli genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için yeni bir karar aldı. İngiliz devlerinden oyuncu için gelen teklifler reddedilmişti. İşte o karar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 10:51
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Beşiktaş yönetiminden Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş yönetimi Onur Bulut'a yaptığı maaş iyileştirmesinin ardından Semih Kılıçsoy için de harekete geçti. Kara Kartal, sağ bek Bulut'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak 30 yaşındaki futbolcunun ücretini yüzde 50'ye yakın arttırmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, 12 milyon lira kazanan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeye karar verdi. Haberde ayrıca Aston Villa'nın bu yaz Semih Kılıçsoy için 16+2 milyon Euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği belirtilirken Beşiktaş'ın teklifi reddettiği ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla şu ana dek 45 maça çıkan 19 yaşındaki Semih, 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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