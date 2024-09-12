Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre Galatasaray'ın yakın temasta bulunduğu Fode Ballo-Toure için Beşiktaş son bir girişimde bulunuyor.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Fode Ballo-Toure'nin İtalyan ekibi Milan ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'a kadar devam ediyor.