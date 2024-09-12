Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede
Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın gündemine aldığı o yıldız için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:38 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:51
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aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre Galatasaray'ın yakın temasta bulunduğu Fode Ballo-Toure için Beşiktaş son bir girişimde bulunuyor.
Sol bek pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, orta sahanın sol tarafında da oynayabiliyor.
3 milyon euro piyasa değeri bulunan Fode Ballo-Toure'nin İtalyan ekibi Milan ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'a kadar devam ediyor.
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