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Haberler Beşiktaş

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın gündemine aldığı o yıldız için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:38 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:51
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Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

Trendyol Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer dönemi hareketli geçti.

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

Rafa Silva, Ciro Immobile gibi yıldızları kadrosuna katan Kara Kartal, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

Hasan Arat yönetimindeki iki transfer döneminde kadroya önemli isimleri monte eden siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre Galatasaray'ın yakın temasta bulunduğu Fode Ballo-Toure için Beşiktaş son bir girişimde bulunuyor.

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

Sol bek pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, orta sahanın sol tarafında da oynayabiliyor.

Transferde dev kapışma! Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş devrede!

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Fode Ballo-Toure'nin İtalyan ekibi Milan ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'a kadar devam ediyor.

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