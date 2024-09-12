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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan çifte operasyon! Rota İspanyol oyuncular

Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala sol bek bölgesini güçlendirmeye çalışan Kartal, tecrübeli iki İspanyol yıldız için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın kesinlikle birini kadroya katmayı düşündüğü o iki isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan çifte operasyon! Rota İspanyol oyuncular

Sol bek arayışında rotayı İspanyol oyunculara çeviren Beşiktaş, Tottenham'ın 27 yaşındaki yıldızı Sergio Reguilon ve Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncusu Javi Galan'a göz dikti. Siyah beyazlıların, bu transferler için temaslara başladığı ve sol bek oyuncularından birini kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Kartal, transfer çalışmalarının yarına kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak lig için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, hem bek, hem de kanat hatları için girişimlerini sürdürüyor.

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