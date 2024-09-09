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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain'den siyah-beyazlılara sevindiren bir haber geldi. Süper Lig ekibinin, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 11:00
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona bomba gibi giriş yapan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

2024/25 sezonu için kadrosunu önemli ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği isimlerle de tek tek yollarını ayırıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

Son olarak Hatayspor ile anlaşan Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran Kara Kartal'da Alex Oxlade-Chamberlain de gitmesi planlanan oyuncuların başında geliyordu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için formül aranan tecrübeli oyuncu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

İngiliz futbolcu menajerler aracılığıyla Adana Demirspor'a önerildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

Adana ekibinin transfer tahtasını açması durumunda Chamberlain için girişimde bulunacağı belirtildi.

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