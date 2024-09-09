TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...

2024/25 sezonu için kadrosunu önemli ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği isimlerle de tek tek yollarını ayırıyor.

Son olarak Hatayspor ile anlaşan Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran Kara Kartal'da Alex Oxlade-Chamberlain de gitmesi planlanan oyuncuların başında geliyordu.