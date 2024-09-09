TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain'den siyah-beyazlılara sevindiren bir haber geldi. Süper Lig ekibinin, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş'ta takımdan ayrılması için formül aranan tecrübeli oyuncu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İngiliz futbolcu menajerler aracılığıyla Adana Demirspor'a önerildi.
Adana ekibinin transfer tahtasını açması durumunda Chamberlain için girişimde bulunacağı belirtildi.
31 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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