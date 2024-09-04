Sıkı dostlar

Beşiktaş'ın flaş transferi Joao Mario, sıkı dostu olan Rafa Silva ile Beşiktaş'ta buluşuyor. Daha önce beraber Portekiz Milli Takımı ve Benfica'da oynayan ikili, şimdi Dolmabahçe'de yan yana sahaya çıkacak. Benfica'da 2021-2024 yılları arasında beraber oynayan Rafa Silva ve Joao Mario, skor anlamında ciddi katkı sundu. Lizbon temsilcisinin hücum hattında uyumlu bir görüntü çizen ikili büyük beğeni topluyordu.

EURO 2016'YI KAZANDILAR

2022-23 sezonunda Benfica, Portekiz'de lig şampiyonu olurken Rafa Silva, 8 gol ve 8 asistle 16 gole direkt etki etti. Joao Mario da tam 17 gol atarken, 9 da asist yaptı ve 26 gole direkt katkı verdi. İki yıldız EURO 2016'yı kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Portekiz Milli Takımı'nda da beraber oynadı. Bilhassa Mario, EURO 2016'da Portekiz'in oynadığı 7 maçın 7'sinde de sahadaydı. 2019 Uluslar Ligi zaferinde de ikili kadrodaydı.

2. PORTEKİZLİ DÖNEMİ

Kulüp tarihinde bir kez daha Portekizli yıldızlar bir araya geldi. Daha önce 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta benzer bir durum yaşanmıştı. Quaresma, Simao, Hugo Almeida, Manuel Fernandes, Bebe ve Julio Alves siyah beyazlı takımda buluşmuştu. Bu sezon da Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario aynı takımda oynayacak. Ayrıca Al Musrati'nin de Portekiz vatandaşlığı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA BULUŞTULAR

Yeni transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın kadrosunda ilginç bir durum da öne çıkıyor. Bir dönem Benfica'da forma giyen 4 yıldız, bu sezon siyah beyazlı forma altında mücadele edecek. Eski Benfica'lı yıldızlar Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Cher Ndour ile beraber Joao Mario da Beşiktaş'ın futbolcusu oldu.