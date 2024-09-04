Beşiktaş Joao Mario'nun transferini duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Joao Mario'nun transferini resmen duyurdu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!
João Mário giriş yaptı! 😎 Beşiktaş'a hoş geldin Mário. 🦅 pic.twitter.com/9oqxh9cPwL— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024