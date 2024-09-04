Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Joao Mario'nun transferini duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Joao Mario'nun transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 20:14 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 20:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Joao Mario'nun transferini duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Joao Mario'nun transferini resmen duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
İşte Osimhen transferinin maliyeti!
DİĞER
Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!
Başkan Erdoğan ve Sisi'den basın toplantısında önemli açıklamalar
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi...
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 20:13
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 20:11
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 19:51
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 19:04
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! 18:51
Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! 18:18
Daha Eski
Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! 18:04
Ahmet Touba Belçika ekibinde! Ahmet Touba Belçika ekibinde! 18:01
Yıldız isim Trabzonspor'da! Yıldız isim Trabzonspor'da! 17:45
Osimhen resmen G.Saray'da! İşte forma numarası Osimhen resmen G.Saray'da! İşte forma numarası 17:08
Osimhen ile ilgili G.Saraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi... Osimhen ile ilgili G.Saraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi... 17:04
Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! 16:32