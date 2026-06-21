Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş yönetimi büyük oynuyor. Hyeon-Gyu Oh'un yanına CV'si güçlü golcü arayan siyah beyazlı kurmaylar, Avrupa'nın önde gelen santrforlarından Dusan Vlahovic'i ana hedef olarak belirledi. İtalyan gazeteci Nico Schira, Kara Kartal'ın Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir biçimde bastırdığını ve oyuncu tarafıyla temas kurduğunu duyurdu.

TELEFONLA ARADI

Transfer operasyonunda Beşiktaş'ın en büyük kozu Vincenzo İtaliano... İtalyan teknik adamın, Fiorentina'da görev yaptığı dönemde Vlahovic ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladığı ve ikili arasında kuvvetli bir bağ bulunduğu biliniyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı, eski öğrencisini bizzat telefonla arayıp siyah beyazlı kulübün projesini anlattığı ve golcüyü Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

ACELE ETMİYOR

Dusan Vlahovic'in bonservisinin elinde olması Avrupa'nın elit kulüplerini transfer için iştahlandırıyor. Siyah beyazlıların birçok dev rakibi bulunuyor. Milan'ın yanı sıra Atletico Madrid, Chelsea ve Tottenham'ın da yıldız forvetin durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. 26 yaşındaki golcü, gelecek diğer teklifleri masaya yatırdıktan sonra nihai kararını verecek.

JUVE BÜYÜK YATIRIM YAPTI

Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Juventus, Sırp golcüye ciddi yatırım yapmış ve Ocak 2022'de kadrosuna katarken, Fiorentina'ya 85.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Partizan altyapısında yetişen başarılı futbolcu, 2018 yılında 3.2 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.

8 MİLYON EURO İSTİYOR

Dusan Vlahovic yeni sözleşme görüşmelerinde Juventus'tan 8 milyon euro yıllık ücret talep etmiş ve bu bedelin altına imza atmayı düşünmediğini söylemişti. Torino temsilcisi talep ettiği rakamı vermeyince Sırp golcü kulübüyle bağları koparmıştı. Vlahovic'i transfer etmek isteyen, kulüp yıllık ücretin dışında imza parası da vermek zorunda.

12 GOLLÜK KATKI

Geçen sezon Juventus formasıyla 19'u Serie A, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 maçta boy gösteren tecrübeli forvet 10 kez ağları sallarken, 2 de asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti. Vlahovic Juve kariyerinde 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans ortaya koydu.