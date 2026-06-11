CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho!

Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho!

Manchester United ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jadon Sancho, bir kez daha Beşiktaş'ın transfer listesine yazıldı. İngiliz futbolcunun alternatifi ise Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan öğrencisi olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho!

Teknik direktör sorununu Vincenzo İtaliano ile çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski gözdesi Jadon Sancho'yla ilgilendiği öne sürüldü. Manchester United ile mukavelesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, geçen sezon kadrolarına katmak için büyük uğraş verdikleri oyuncu için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sancho'ya Premier Lig'den başka teklifler de olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre Kartal'ın listesinde yer alan bir başka sol kanat ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan talebesi Nicolo Cambiaghi…

F.Bahçe'den Guirassy için sıkı pazarlık!
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CANLI | Gece vakti İran'a saldırılar başladı! CENTCOM: Birden fazla hedef vuruldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!
G.Saray'a Ada'dan orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyol devinden Oh'a yakın takip! İspanyol devinden Oh'a yakın takip! 00:21
"Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" "Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" 00:07
Beşiktaş GAİN finale yükseldi! Beşiktaş GAİN finale yükseldi! 22:02
Efeler ilk maçında ABD'ye yenildi Efeler ilk maçında ABD'ye yenildi 20:31
G.Saray'a transferde dev rakipler! G.Saray'a transferde dev rakipler! 20:29
Juve'nin yıldızı için F.Bahçe ve G.Saray devrede! Juve'nin yıldızı için F.Bahçe ve G.Saray devrede! 19:58
Daha Eski
Beşiktaş'ta 9 numaraya 2 yıldız aday! Beşiktaş'ta 9 numaraya 2 yıldız aday! 19:13
Leao'dan Jorge Jesus itirafı! Leao'dan Jorge Jesus itirafı! 18:20
Millilere gökyüzünden destek! Millilere gökyüzünden destek! 16:35
Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! 16:31
"Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek" "Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek" 16:26
Tobias Cvetko Beşiktaş Hentbol'da! Tobias Cvetko Beşiktaş Hentbol'da! 16:16