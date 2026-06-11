Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho!

Teknik direktör sorununu Vincenzo İtaliano ile çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski gözdesi Jadon Sancho'yla ilgilendiği öne sürüldü. Manchester United ile mukavelesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, geçen sezon kadrolarına katmak için büyük uğraş verdikleri oyuncu için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sancho'ya Premier Lig'den başka teklifler de olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre Kartal'ın listesinde yer alan bir başka sol kanat ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan talebesi Nicolo Cambiaghi…