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Turnuvadan çekilsinler

Maccabi Tel Aviv eşleşmesi ile ilgili açıklama yapan İkinci Başkan Hüseyin Yücel, "İsrail klasik basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Pazartesi'den itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Pabuç bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi tarafsız sahada oynanması söz konusu değil. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa turnuvadan çekilsinler" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Turnuvadan çekilsinler
Maccabi Tel Aviv eşleşmesi ile ilgili açıklama yapan İkinci Başkan Hüseyin Yücel, "İsrail klasik basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Pazartesi'den itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Pabuç bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi tarafsız sahada oynanması söz konusu değil. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa turnuvadan çekilsinler" dedi.
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