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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Zaferler kazanmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlıların Hollandalı çalıştırıcısı Van Bronckhorst karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 21:34
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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Zaferler kazanmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Van Bronckhorst, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Van Bronckhorst: İyi yaptığımız şey maç maç konsantre olmak. İyi gidiyoruz şu anda. Lugano maçından sonra bu maça hazırlandık. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz."

"ZAFERLER KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Galibiyetlerden dolayı mutluyum ama motivasyon rakibe konsantrasyonla gelen bir şey. İşin sonunda zaferler kazanmak istiyoruz. Galibiyet geldikçe motivasyonumuz da artacaktır."

"DAHA FAZLA ROTASYON YAPABİLİRİZ"

Maçın 11'i hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de söylemiştim. Rekabetçi bir kadromuz var. Muçi de son maçta iyiişler yaptı. Rakibe baktığımızda önemli şeyler yapabileceğini düşündük. Felix de aynı şekilde yeni geldi. İyi bir savunmacı. Kendisine süre vererek güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla rotasyon yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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