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Ya Angelo Ya Mario

Kara Kartal kanat adayları listesinde Angelo Gabriel, ve Joao Mario var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Ya Angelo Ya Mario
Kara Kartal kanat adayları listesinde Angelo Gabriel, ve Joao Mario var. Siyah beyazlıların bu bölge için düşündüğü ilk isim, Angelo Gabriel. 19 yaşındaki Brezilyalı ve kulübü Chelsea ile kiralama konusunda anlaşma aşamasına gelirken İngiliz yöneticilerin satın alma opsiyonu konusundaki ısrarı, transfer sürecinin uzamasına yol açtı. Chelsea'den haber bekleyen Beşiktaş'ın kanat adayları listesindeki ikinci isim, Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Portekizli Joao Mario. Angelo transferi gerçekleşmezse Joao Mario ile masaya oturulacak.
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