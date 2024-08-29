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Transfer bitti diyemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Lugano rövanşı öncesi basın mensuplarına konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Transfer bitti diyemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Lugano rövanşı öncesi basın mensuplarına konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Felix'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi bir savunmacı. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması" dedi. Van Bronckhorst, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynayacağız. Eskiden 3 iç saha, 3 dış saha maçı oynuyorduk. 8 farklı takıma karşı 8 farklı maç oynayacağız. Daha farklı stadyumlarda oynayacağız" yorumunu yaptı.

Türk Telekom
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