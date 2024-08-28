Rebic Lecce’ye imza attı

İtalyan ekibi Lecce, 30 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euro kazanan Rebic, sözleşmesini 1,6 milyon euro karşılığında feshetmişti. 2023/24 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

ABOUBAKAR KAMERUN'A GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ederken Vincent Aboubakar antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitti ve bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

BAKHTİYOR BELİRSİZLİĞİ

Beşıktaş'ta Kazak sol bek oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un durumu, belirsizliğini koruyor. Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Rusya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.

OĞUZHAN'A TEŞEKKÜR

Futbolu Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup (Ozi) olarak bıraktığını açıklayan yıldız futbolcuya Beşiktaş kulübü emekleri için teşekkür etti. Bundan sonraki hayatında başarıler dileriz açıklaması yapan siyah beyazlılar, Oğuzhan Özyakup için "Her şey için teşekkürler" yazılı bir de görsel paylaştı.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

2024-2025 Hentbol sezonu Erkekler Süper Kupa müsabakasında Spor Toto'yu yenen Beşiktaş şampiyon oldu. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşmayı 39-32 skorla kazanarak siyah beyazlılar 2024 Erkekler Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Maçın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü Beşiktaş'tan Enis Harun Hacıoğlu aldı.