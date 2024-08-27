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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yeni gelecek isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu. Son olarak takıma geçen sezon katılan ve adeta sakatlıklarla boğuşan o isme ülkesinden talipler çıktı. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:32
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Öte yandan Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Son olarak, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'taki o isme ülkesinden talipler var.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

TBR Football'un haberine göre, Premier Lig kulüpleri Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden İngiltere'ye getirmek için yarış halinde.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

West Ham ve Nottingham Forest İngiliz oyuncuyu transfer etmek için en büyük iki adayken; Wolves, Crystal Palace ve Brentford'ın da oyuncuya ilgisi söz konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

HOLLANDA ve AVUSTURYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Hollanda devi Ajax da Oxlade-Chamberlain'i transfer ederek oyuncuyu Liverpool'dan eski takım arkadaşı Jordan Henderson'la yeniden bir araya getirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Yıldız futbolcuyla ayrıca Liverpool'un eski asistanı Pep Lijnders'in teknik direktörlüğünü yaptığı RB Salzburg da ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Beşiktaş'a 2023 yazında transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Siyah-beyazlı ekiple 30 maça çıkıp 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Çok sakatlık yaşıyordu

Kariyeri boyunca adeta sakatlıklarla boğuşan Oxlade-Chamberlain, geçen sezon da üst adale yırtığı ve akciğer iltihabı sebebiyle 19 maçta Beşiktaş formasını giyememişti.

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