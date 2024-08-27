Beşiktaş'ta yeni transfer Uduokhai takımla ilk antrenmanına çıktı

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER UDUOKHAİ TAKIMLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında, perşembe günü sahasında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai, takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

YENİ TRANSFER UDUOKHAİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Felix Uduokhai de takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Ayrıca çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ise bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, 28 Ağustos Çarşamba günü 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ayrıca teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve bir futbolcusu saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.