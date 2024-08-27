Aranan adam

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, hücum hattından sonra savunmayı da güçlendirmek için düğmeye bastı. Takımdan gidecek futbolculara bir bir yeni adreslerine gönderen yönetim sol stoperini Almanya'da buldu. Bundesliga'dan ülke dışına çıkmayan Uduokhai ilk kez yurt dışına çıkacak.

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın Augsburg'dan transferi. Stoper, sol bek ve ön libero oynayabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu. Savunmanın sol kanadı ondan soruluyor. Güçlü fiziği ile hava toplarında oldukça etkili. Sol ayağını iyi kullanan müthiş bir yetenek. İkili mücadelelerde yerden ve havadan çok etkili.

Nijerya asıllı Alman oyuncu futbola Aue altyapısında başladı. 1860 Münih'in altyapısında yetişti. Alman Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi. Profesyonel olarak Bundesliga'nın Wolfsburg ve Augsburg takımlarında ter döktü. Bundesliga'da 150 maçta süre aldı. 4 gol 1 asistlik katkı yaptı.