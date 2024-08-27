Haberler Beşiktaş

Aranan adam

Beşiktaş aradığı stoperi nihayet getirdi. Alman futbolcu gerektiğinde sol bek ve ön liberoda da görev alabiliyor. Yetenekli ve bir o kadar da hırsıyla öne çıkan bir oyuncu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aranan adam

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, hücum hattından sonra savunmayı da güçlendirmek için düğmeye bastı. Takımdan gidecek futbolculara bir bir yeni adreslerine gönderen yönetim sol stoperini Almanya'da buldu. Bundesliga'dan ülke dışına çıkmayan Uduokhai ilk kez yurt dışına çıkacak.

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın Augsburg'dan transferi. Stoper, sol bek ve ön libero oynayabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu. Savunmanın sol kanadı ondan soruluyor. Güçlü fiziği ile hava toplarında oldukça etkili. Sol ayağını iyi kullanan müthiş bir yetenek. İkili mücadelelerde yerden ve havadan çok etkili.

Nijerya asıllı Alman oyuncu futbola Aue altyapısında başladı. 1860 Münih'in altyapısında yetişti. Alman Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi. Profesyonel olarak Bundesliga'nın Wolfsburg ve Augsburg takımlarında ter döktü. Bundesliga'da 150 maçta süre aldı. 4 gol 1 asistlik katkı yaptı.

F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek
Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Salih Özcan bombası...
DİĞER
Ünlü şarkıcı Alişan konserinde Filistin'i unutmadı! "İnsanlık bir gün utanacak"
CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı “Basit Onarım Belgesi” üzerinden yapılmış
Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...
F.Bahçe'den Dorgu için dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:39
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:38
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 00:00
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 23:56
Fırtına'da ayrılık açıklandı! Fırtına'da ayrılık açıklandı! 23:21
Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu 23:21
Daha Eski
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi 23:21
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! 23:21
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 23:21
Trabzon'dan flaş Fountas kararı! Trabzon'dan flaş Fountas kararı! 23:21
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 23:21
F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! 23:21