TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Angelo'ya kavuşuyor! İşte sözleşme detayları

Muleka'nın ayrılığı sonrasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, siyah beyazlılar Chelsea'nin Brezilyalı futbolcusu Angelo Gabriel için girişimlerini hızlandırdı. Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Kara Kartal'ın, İngiliz ekibinin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo Gabriel konusunda önemli aşama kaydetti. Beşiktaş oyuncu ve kulübü ile anlaşma noktasına yaklaşırken sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi. Beşiktaş'ın Angelo transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'DA

Kadro gücünü artırmayı hedefleyen Beşiktaş, Angelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Bu rakamın da 10 milyon euro dolayında olması bekleniyor. Siyah beyazlılar Sambacı'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Angelo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Strasbourg'da 21 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.