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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sürpriz sağ bek hamlesi! Bedavaya gelecek

Sağ bek transferi konusunda ısrarcı olan Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski Twente’li Joshua Brenet’i listeye aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sürpriz sağ bek hamlesi! Bedavaya gelecek

Transferin atak ekibi Beşiktaş sağ bek için tüm önemli isimleri radarına aldı. Kartal'ın son bombası bonservisi elinde olan Joshua Brenet. Hollanda altyapısında yetişen 30 yaşındaki Brenet, Teknik Direktör Van Bronckhorst nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

PSV Gençlik Akademisinde yetişen sağ bek PSV, Hoffenheim, Vitesse ve Twente'de futbol oynadı. Hollanda Milli Takımı ve alt milli takımlarında da forma giyen Brenet sağ kanat ve sol bekte de görev yapabiliyor. Brenet'in en büyük avantajı bonservisinin elinde bulunması. Hollanda doğumlu oyuncu, Curaçao asıllı olduğu için gümüzde Curaçao Milli Takımında yer alıyor.

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