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Beşiktaş Lugano öncesi son hazırlıkları tamamladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Lugano ile yapacağı maçı için hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:18
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Beşiktaş Lugano öncesi son hazırlıkları tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman; ısınma koşuları, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çift kale maç ile devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Arena Thun Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak.

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