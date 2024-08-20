TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Stoper pozisyonunda oynayan oyuncu, Katalan ekibinin LaLiga2 kadrosunda da forma giymiş ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok kulüpten dikkat çekmeyi başarmış bir isim

Barcelona'ya oyuncuyu kiralamak için Rennes, Inter ve Porto gibi takımlardan teklifler iletilmiş fakat takım, hem oyuncuyu bonservisi ile birlikte göndermek istediği hem de sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak istediği için teklifleri reddetmişti.