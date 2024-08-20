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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Beşiktaş, transfer sezonunu en verimli geçiren takımlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni transferleri ile güzel bir ivme yakalayan siyah beyazlılar, tam başka bir transferi daha sonlandıracakken devreye Lille girdi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:21
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Trendyol Süper Lig'inde heyecan hız kesmeden ikinci haftada da devam ediyor. Beşikteş, yeni transferleri ile kendi evinde sezonun ilk maçını oynadı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Antalyaspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, maçı 4 - 2 kazandı ve sezonun ikinci haftasını da galibiyet ile kapattılar.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Immobile, Silva, Ndour gibi transferleri ile gündeme gelen takım, radarlarındaki yeni isimler ile kadrolarını güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyorlardı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Fabrizio Romano'nun haberine göre o isimlerden biri ile anlaşmalarına Lille engel oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

İşte van Bronckhorst'un 10 milyon Euro teklifte bulunduğu ve Beşiktaş'ın kadrosunda görmeyi planladığı o isim ve yaşanan süreç...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Mikayil Faye, İspanyol devlerinden Barcelona'da forma giyen Senegal asıllı bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Stoper pozisyonunda oynayan oyuncu, Katalan ekibinin LaLiga2 kadrosunda da forma giymiş ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok kulüpten dikkat çekmeyi başarmış bir isim

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Barcelona'ya oyuncuyu kiralamak için Rennes, Inter ve Porto gibi takımlardan teklifler iletilmiş fakat takım, hem oyuncuyu bonservisi ile birlikte göndermek istediği hem de sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak istediği için teklifleri reddetmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular

Habere göre ise Lille, oyuncu için resmi teklifi iletti ve anlaşmaya en yakın takım olarak sürecin sonlanmasını bekliyor. Beşiktaş'ın bir sonraki hamlesi, oyuncunun sıradaki takımı adına belirleyici olacak.

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