TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Lille engeli! O oyuncu için resmi teklif sundular
Beşiktaş, transfer sezonunu en verimli geçiren takımlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni transferleri ile güzel bir ivme yakalayan siyah beyazlılar, tam başka bir transferi daha sonlandıracakken devreye Lille girdi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Fabrizio Romano'nun haberine göre o isimlerden biri ile anlaşmalarına Lille engel oldu.
İşte van Bronckhorst'un 10 milyon Euro teklifte bulunduğu ve Beşiktaş'ın kadrosunda görmeyi planladığı o isim ve yaşanan süreç...
Mikayil Faye, İspanyol devlerinden Barcelona'da forma giyen Senegal asıllı bir oyuncu.
Stoper pozisyonunda oynayan oyuncu, Katalan ekibinin LaLiga2 kadrosunda da forma giymiş ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok kulüpten dikkat çekmeyi başarmış bir isim
Barcelona'ya oyuncuyu kiralamak için Rennes, Inter ve Porto gibi takımlardan teklifler iletilmiş fakat takım, hem oyuncuyu bonservisi ile birlikte göndermek istediği hem de sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak istediği için teklifleri reddetmişti.
Habere göre ise Lille, oyuncu için resmi teklifi iletti ve anlaşmaya en yakın takım olarak sürecin sonlanmasını bekliyor. Beşiktaş'ın bir sonraki hamlesi, oyuncunun sıradaki takımı adına belirleyici olacak.
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