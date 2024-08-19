Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Angelo gelişmesi! Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlıların transfer gündemindeki Angelo ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Uçar, yıldız ismin transferinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 21:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 21:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Angelo gelişmesi! Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, transferler konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz."

Angelo transferinin son durumu hakkındaki soruya da cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'ye Norveçli dinamo!
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması!
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Cimbom'un yeni sol beki...
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer!
Ezeli rakiplerin İlkay düellosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı 21:18
Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! 21:18
F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı! 21:10
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 21:07
Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI 20:45
Eyüpspor - Bodrum FK | CANLI Eyüpspor - Bodrum FK | CANLI 20:44
Daha Eski
İlkay Gündoğan'dan flaş karar! İlkay Gündoğan'dan flaş karar! 19:08
Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! 18:06
Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! 16:54
Süper Lig'e Origi fırsatı Süper Lig'e Origi fırsatı 16:54
Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! 16:38
UEFA'dan Immobile paylaşımı! UEFA'dan Immobile paylaşımı! 15:43