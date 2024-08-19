Beşiktaş'ta Angelo gelişmesi! Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, transferler konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz."

Angelo transferinin son durumu hakkındaki soruya da cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim" ifadelerini kullandı.