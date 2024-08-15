İkna turları başladı

Savunmaya takviye yapmak için arayışta olan Beşiktaş, gözünü Aston Villa'dan Lucas Digne'ye dikti. Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı. Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor. Yıldız oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir. Daha önce Lille, Paris Saint-Germain, Roma, Barcelona, Everton'da forma giyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 46 maçta forma giyerken 2 asist ve 3 gol katkısı yaptı.