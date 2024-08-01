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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı stoper! İşte istenen bonservis ücreti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defansın lider stoperini Rusya’da buldu. Siyah beyazlılar, Zenit’in yıldızı Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. Yeni bir teklif sunan yönetim, Rus takımından haber bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sambacı stoper! İşte istenen bonservis ücreti

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir yapılandırmaya girerek kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista ve Can Keleş transferlerini tamamlayan Kara Kartal, Zenit'in yıldızı Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Bununla birlikte siyah beyazlılar rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istedi. Kendi teklifini yükselten Beşiktaş Zenit'e bonuslar ekleyerek yeni bir teklifte bulundu. İki kulüp yetkilileri arasında yapılan pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

TÜRK EKİBİYLE GÖRÜŞME OLDU

Sıyah beyazlıların Brezilyalı futbolcuya ilgisi ülkesinde büyük ses getirirken, Revista Colarada; haberi ve ilgiyi doğrulayan Robert Renan'ın temsilcisiyle konuştu. Genç futbolcunun menajeri, "Türk ekibiyle görüşme oldu" ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Avrupa'dan önemli takımların ilgisi olduğu bilinen Robert Renan, Brezilya'dan yükselen genç yeteneklerden biri. 11 Ekim 2003 doğumlu olan Renan, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Güçlü fiziği, çabukluğu ve sol ayağını etkili kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Robert Renan, Brezilya adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde uluslararası alanda oynadı.

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