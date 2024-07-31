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Beşiktaş Ante Rebic ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi: Beşiktaş 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:06 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:11
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Beşiktaş Ante Rebic ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Milan'dan kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Rebic, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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