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Gio’nun 10 numarası Muçi
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı 10 numara bölgesinde kullanmayı düşünüyor. Kanatlarda da Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'u düşünen tecrübeli teknik adamın orta sahada ise Al-Musrati ve Gedson Fernandes ikilisini tercih etmesi bekleniyor. Arnavut yıldızın kulübede hamle oyuncusu olacağı da gelen bilgiler arasında.
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