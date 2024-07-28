TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Siyah-beyazlılarda buna göre takımdan gönderilecek ilk isim belli oldu. Oyuncunun gideceği takımda ortaya çıktı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 09:27
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Turuncu lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve Beşiktaş'a resmi teklif sundu.
Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor. Çağdaş Atan'ın eski öğrencisi Onur Bulut'u kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Onur'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro ve Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onur Bulut, Beşiktaş formasıyla 50 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.
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