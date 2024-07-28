TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

Kartal'ın tecrübeli sağ beki Onur Bulut'a talip çıktı. Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor. Çağdaş Atan'ın eski öğrencisi Onur Bulut'u kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.



