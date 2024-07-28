Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Siyah-beyazlılarda buna göre takımdan gönderilecek ilk isim belli oldu. Oyuncunun gideceği takımda ortaya çıktı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 09:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

Kartal'ın tecrübeli sağ beki Onur Bulut'a talip çıktı. Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

Turuncu lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve Beşiktaş'a resmi teklif sundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık belli oldu! Süper Lig'de kalacak...

Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor. Çağdaş Atan'ın eski öğrencisi Onur Bulut'u kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:39
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:38
16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 23:59
16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Balkan şampiyonu oldu 23:56
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero! F.Bahçe'ye Portekizli ön libero! 23:50
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:50
Daha Eski
Cimbom tat vermedi! Cimbom tat vermedi! 23:49
Kartal'dan süper prova! Kartal'dan süper prova! 23:49
Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz 23:49
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 23:49
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 23:48
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... 23:48