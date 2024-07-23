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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere Leo Ostigard hamlesi!

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Beşiktaş'ta stoper takviyesi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlılar Napoli forması giyen Leo Ostigard’ı gündemine aldığı ve oyuncunun menajeriyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere Leo Ostigard hamlesi!

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Napoli forması giyen Norveçli futbolcu Leo Ostigard oldu. Siyah-Beyazlılar'ın 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı kurmayların yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan ve takımına 2 gollük katkı sağlayan 1.82'lik savurma oyuncusunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Norveç formasıyla da 23 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Ostigard'a güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

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