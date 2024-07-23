Beşıktaş bir yandan tüm hızıyla sezon hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da savunmaya takviye yapmaya çalışıyor. Kulübün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel büyük bir titizlikle stoper arayışlarına devam ettiklerini ifade etti. Yücel, Mat Hummels ve Mario Hermoso ile daha önce yakından ilgilendiklerini fakat şartların zora girdiğini açıklamıştı. Ancak Siyah beyazlı yönetimin yine de bu iki isim için son bir hamle yapacağı ve bir an önce savunmaya, Paulista'nın yanına iyi bir stoper transfer edileceği iddia edildi.

ALTERNATİF VICKERS VE MARCAO

Hummels ve Hermoso'dan olumsuz cevap gelmesi halinde siyah beyazlı ekip savunma bölgesine Amerikalı Cameron Carter-Vickers ve Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'yu getirmek istiyor. ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Vickers'in Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanya'da mutsuz olan Marcao için ise Sevilla'nın, oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen Brezilyalı futbolcu için yakın zamanda temasa geçilecek.