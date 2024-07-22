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Chamberlain Ada yolcusu
Gıovannı van Bronckhorst'un Slovenya kampına dahil etmediği isimlerden biri olan 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain Premier Lig'in yeni ekibi Southampton ve Championchip ekibi Sheffield United ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Yıldız oyuncunun bu iki takımdan birisine imza atması beklendiği ifade edildi.
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