TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, geçtiğimiz yaz siyah-beyazlılara gelen Alex Oxlade-Chamberlain konusunda flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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CHAMBERLAIN'LE YOL AYRIMI
The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Chamberlain'le yollarını ayırmak istiyor.
İngiltere'den birkaç takımın istediği 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi için Beşiktaş'ın, maaşının büyük bir bölümünü ödemeyi bile göze aldığı kaydedildi.
7 OYUNCU DAHA LİSTEDE
Ayrıca Masuaku, Amartey, Aboubakar, Rebic, Onana, Colley ve Montero'nun da gönderilecek isimler arasında olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı duyuruda oyuncuya 1.5 milyon Euro imza ücreti ve senelik 2.5 milyon Euro net maaş ödeneceği açıklanmıştı.
İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 1.424 dakika sahada kaldı.
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