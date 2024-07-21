TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

İngiltere'den birkaç takımın istediği 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi için Beşiktaş'ın, maaşının büyük bir bölümünü ödemeyi bile göze aldığı kaydedildi.

7 OYUNCU DAHA LİSTEDE Ayrıca Masuaku, Amartey, Aboubakar, Rebic, Onana, Colley ve Montero'nun da gönderilecek isimler arasında olduğu haberin detaylarında yer aldı.