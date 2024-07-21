Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, geçtiğimiz yaz siyah-beyazlılara gelen Alex Oxlade-Chamberlain konusunda flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 18:46
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş; Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Yabancı sayısını 12'ye indirmesi gereken siyah-beyazlılarda gelen isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Bu doğrultuda İngiliz basınından Alex Oxlade-Chamberlain konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

CHAMBERLAIN'LE YOL AYRIMI

The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Chamberlain'le yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

İngiltere'den birkaç takımın istediği 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi için Beşiktaş'ın, maaşının büyük bir bölümünü ödemeyi bile göze aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

7 OYUNCU DAHA LİSTEDE

Ayrıca Masuaku, Amartey, Aboubakar, Rebic, Onana, Colley ve Montero'nun da gönderilecek isimler arasında olduğu haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı duyuruda oyuncuya 1.5 milyon Euro imza ücreti ve senelik 2.5 milyon Euro net maaş ödeneceği açıklanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain kararı

İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 1.424 dakika sahada kaldı.

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