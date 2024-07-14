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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovenya kampında Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 14:14
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampındaki Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da Exxen'de canlı yayınlanacak.

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