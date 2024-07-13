TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

TALİBİ ÇIKTI Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı kurmaylar, orta saha transferi için düğmeye bastı.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Davy Klaassen için girişimlerini sürdürürken Hollandalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.