TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı. Ciro Immobile'yi İstanbul'a getiren siyah beyazlılar orta saha takviyesi için Davy Klaassen'i listesine almıştı. İtalya'dan bir talibi çıkan futbolcuya Siyah beyazlıların yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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TALİBİ ÇIKTI
Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı kurmaylar, orta saha transferi için düğmeye bastı.
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Davy Klaassen için girişimlerini sürdürürken Hollandalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Klaassen'i transfer etmek istiyor.
İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.
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