Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı. Ciro Immobile'yi İstanbul'a getiren siyah beyazlılar orta saha takviyesi için Davy Klaassen'i listesine almıştı. İtalya'dan bir talibi çıkan futbolcuya Siyah beyazlıların yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:06
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş transferde bombaları bir bir patlatıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'dan sonra Ciro Immobile hamlesiyle siyah beyazlılar büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

İtalyan golcüyle anlaşmaya varan Beşiktaş, yıldız ismi İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

TALİBİ ÇIKTI

Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı kurmaylar, orta saha transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Davy Klaassen için girişimlerini sürdürürken Hollandalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Klaassen'i transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta flaş Davy Klaassen gelişmesi! 3 milyon Euro...

İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.

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