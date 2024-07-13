Haberler Beşiktaş Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş'tan teklif bekledim"

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş'tan teklif bekledim"

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Milli oyuncu Beşiktaş'tan teklif beklediğini belirtti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş'tan teklif bekledim"

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile anlaştı.

Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan milli futbolcu ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 227 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu 96 gol ve 30 asist kaydetti.

F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
G.Saray'a McTominay müjdesi!
DİĞER
Alina Boz ile Umut Evirgen'den Moskova'da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz'un Rus annesi büyüledi!
İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
G.Saray'a joker gibi transfer!
F.Bahçe'ye Portekizli gol makinesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi!
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Temmuz)
Flirt Varyantı nedir? Etkileri, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, öldürücü mü?
Pendik su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 13:17
Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? 12:51
Inter Taremi'yi kadrosuna kattı! Inter Taremi'yi kadrosuna kattı! 11:04
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 11:47
Konyaspor'a Brezilyalı sol kanat! Konyaspor'a Brezilyalı sol kanat! 11:50
Gaziantep FK'den Serdar Dursun hamlesi! Gaziantep FK'den Serdar Dursun hamlesi! 12:34
Daha Eski
Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman? Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman? 09:22
G.Saray'a McTominay müjdesi! G.Saray'a McTominay müjdesi! 09:49
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı! F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı! 09:51
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 09:51
Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi! 10:06
Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman? Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:42